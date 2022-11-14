Фриц о победе над Надалем: «Вышел на корт с мыслями, что если буду хорошо подавать и принимать, то выиграю матч»

Тэйлор Фриц рассказал, как относится к тому, что на итоговом нужно сразу играть с топами. В первом матче групповой стадии американец обыграл вторую ракетку мира Рафаэля Надаля – 7:6(3), 6:1.

– Если честно, мне это нравится больше, потому что в матчах с лучшими ребятами я всегда играю лучше. Я просто знаю, что должен показать свой лучший теннис, иначе никак.

Когда у меня проходят отличные удары, что я должен делать? Я больше атакую. Я скорее склонен провести плохой матч с низкорейтинговым соперником, которому я очень, очень не хочу проиграть (улыбается).

Мне нравится играть с лучшими. Как я уже сказал, думаю, я всегда хорошо против них играю.

– Это прозвучит странно, но вы чувствовали себя фаворитом, учитывая покрытие и отсутствие игровой практики у Рафы в последние два месяца?

– Я вышел на корт с мыслями, что если буду хорошо подавать и принимать, то выиграю матч.

Слишком много вариантов развития событий. Это быстрый корт. Было бы достаточно одного гейма на подаче, где я бы допустил несколько ошибок, а он бы провел несколько отличных розыгрышей. Это был бы брейк, и сет, скорее всего, тоже был бы упущен.

Я точно не выходил с мыслями, что я фаворит, потому что зная это покрытие, нельзя загадывать – малейшая деталь может выбить тебя из колеи и стоить тебе матча.

Но я понимал, что если буду хорошо подавать и хотя бы иногда принимать его подачу, то смогу найти способ сделать брейк. Я понимал, что у меня хорошие шансы на победу.

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