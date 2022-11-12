Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Австралия играет решающую пару с Британией, Швейцария поборется с Чехией

В субботу проходят полуфиналы Кубка Билли Джин Кинг. Австралия играет с Великобританией, а прошлогодние финалистки из Швейцарии встретятся с Чехией.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Полуфинал

Австралия – Великобритания – 1:1

Сторм Сандерс (Австралия) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 7:6(3)

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:6(3), 6:2

Сторм Сандерс/ Саманта Стосур (Австралия) – Алисия Барнетт/ Оливия Николлс (Великобритания)

Швейцария – Чехия

Начало не раньше 19:00 по московскому времени

Виктория Голубич (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия)

Белинда Бенчич/ Жиль Тайкманн (Швейцария) – Катерина Синякова/ Каролина Мухова (Чехия)

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