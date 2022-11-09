Кубок Билли Джин Кинг. Казахстан встретится с Испанией, Бельгия сыграет со Словакией

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Казахстан сыграет с Испанией во второй день финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  Швейцария Канада Италия Баланс
Швейцария x      
Канада   x    
Италия     x  

 

Швейцария – Италия

Группа B

 

Команды  Австралия Словакия  Бельгия Баланс
Австралия x W   2:1
Словакия L x

 

 1:2
Бельгия

 

   x  

 

Бельгия – Словакия

Группа C

 

Команды  Испания Казахстан Британия Баланс
Испания x      
Казахстан   x W 2:1
Великобритания    L x 1:2

 

Казахстан – Испания

 

Группа D

 

Команды Чехия США Польша Баланс
Чехия x      
США   x    
Польша     x  

 

США – Польша

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