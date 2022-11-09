Кубок Билли Джин Кинг. Казахстан встретится с Испанией, Бельгия сыграет со Словакией

Казахстан сыграет с Испанией во второй день финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда Швейцария Канада Италия Баланс Швейцария x Канада x Италия x

Швейцария – Италия

Группа B

Команды Австралия Словакия Бельгия Баланс Австралия x W 2:1 Словакия L x 1:2 Бельгия x

Бельгия – Словакия

Группа C

Команды Испания Казахстан Британия Баланс Испания x Казахстан x W 2:1 Великобритания L x 1:2

Казахстан – Испания

Группа D

Команды Чехия США Польша Баланс Чехия x США x Польша x

США – Польша

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