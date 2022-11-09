Кубок Билли Джин Кинг. Казахстан встретится с Испанией, Бельгия сыграет со Словакией
Казахстан сыграет с Испанией во второй день финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.
Кубок Билли Джин Кинг
Глазго, Шотландия
8 – 13 ноября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Швейцария
|Канада
|Италия
|Баланс
|Швейцария
|x
|Канада
|x
|Италия
|x
Швейцария – Италия
Группа B
|Команды
|Австралия
|Словакия
|Бельгия
|Баланс
|Австралия
|x
|W
|2:1
|Словакия
|L
|x
|
|1:2
|Бельгия
|
|x
Бельгия – Словакия
Группа C
|Команды
|Испания
|Казахстан
|Британия
|Баланс
|Испания
|x
|Казахстан
|x
|W
|2:1
|Великобритания
|L
|x
|1:2
Казахстан – Испания
Группа D
|Команды
|Чехия
|США
|Польша
|Баланс
|Чехия
|x
|США
|x
|Польша
|x
США – Польша
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