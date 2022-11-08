Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Сандерс играет с Кужмовой, Томлянович встретится со Шмидловой
В Праге проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.
В первый день соревнований Австралия сыграет со Словакией, Казахстан – с Великобританией.
Кубок Билли Джин Кинг
Глазго, Шотландия
8 – 13 ноября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Швейцария
|Канада
|Италия
|Баланс
|Швейцария
|x
|Канада
|x
|Италия
|x
Группа B
|Команды
|Австрия
|Словакия
|Бельгия
|Баланс
|Австрия
|x
|Словакия
|x
|
|Бельгия
|
|x
Австралия – Словакия
Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия)
Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия)
Группа C
|Команды
|Испания
|Казахстан
|Великобритания
|Баланс
|Испания
|x
|Казахстан
|x
|Великобритания
|x
Казахстан – Великобритания
Группа D
|Команды
|Чехия
|США
|Польша
|Баланс
|Чехия
|x
|США
|x
|Польша
|x
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