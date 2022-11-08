Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Сандерс играет с Кужмовой, Томлянович встретится со Шмидловой

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В Праге проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

В первый день соревнований Австралия сыграет со Словакией, Казахстан – с Великобританией.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  Швейцария Канада Италия Баланс
Швейцария x      
Канада   x    
Италия     x  

 

 

 

Группа B

 

Команды  Австрия Словакия  Бельгия Баланс
Австрия x      
Словакия   x

 

  
Бельгия

 

   x  

 

Австралия – Словакия

Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия)

Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия)

 

Группа C

 

Команды  Испания Казахстан Великобритания Баланс
Испания x      
Казахстан   x    
Великобритания     x  

 

Казахстан – Великобритания

 

Группа D

 

Команды Чехия США Польша Баланс
Чехия x      
США   x    
Польша     x  

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