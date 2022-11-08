Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Сандерс играет с Кужмовой, Томлянович встретится со Шмидловой

В Праге проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

В первый день соревнований Австралия сыграет со Словакией, Казахстан – с Великобританией.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда Швейцария Канада Италия Баланс Швейцария x Канада x Италия x

Группа B

Команды Австрия Словакия Бельгия Баланс Австрия x Словакия x Бельгия x

Австралия – Словакия

Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия)

Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия)

Группа C

Команды Испания Казахстан Великобритания Баланс Испания x Казахстан x Великобритания x

Казахстан – Великобритания

Группа D