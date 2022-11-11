Кубок Билли Джин Кинг. Австралия и Британия вышли в полуфинал, Канада победила Италию, Чехия обыграла Польшу

В третий день финального турнира КБДК Австралия и Великобритания вышли в полуфинал.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

Кубок Билли Джин Кинг

Глазго, Шотландия

8 – 13 ноября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда Швейцария Канада Италия Баланс Швейцария x W 3:0 Канада x W 3:0 Италия L L x 0:6

Канада – Италия – 3:0

Бьянка Андрееску (Канада) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6(3), 6:3

Лейла Фернандес (Канада) – Мартина Тревисан (Италия) – 6:0, 6:0

Габриэла Дабровски/ Лейла Фернандес (Канада) – Лючия Бронцетти/ Мартина Тревисан (Италия) – 6:1, 6:1

Группа B

Команды Австралия Словакия Бельгия Баланс Австралия x W W 5:1 Словакия L x W 3:3 Бельгия L L x 1:5

Австралия – Бельгия – 3:0

Сторм Сандерс (Австралия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:2, 6:2

Айла Томлянович (Австралия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 4:6, 6:4, 3:0, отказ Мертенс

Сторм Сандерс/ Саманта Стосур (Австралия) – Кирстен Флипкенс/ Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:4, 6:3

Группа C

Команды Испания Казахстан Британия Баланс Испания x W L 3:3 Казахстан L x W 2:4 Великобритания W L x 4:2

Испания – Великобритания – 0:3

Нурия Париззас-Диас (Испания) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 0:6, 2:6

Паула Бадоса Испания) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 3:6, 4:6

Алена Большова/ Ребекка Машарова (Испания) – Алисия Барнетт/ Оливия Николлс (Великобритания) – 6:7, 2:6

Группа D

Команды Чехия США Польша Баланс Чехия x W 2:1 США x W 2:1 Польша L L x 2:4

Чехия – Польша – 2:1

Каролина Мухова (Чехия) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:2, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 1:6

Катерина Синякова/ Маркета Вондроушова (Чехия) – Катажина Кава/ Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:3

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