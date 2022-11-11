Кубок Билли Джин Кинг. Австралия и Британия вышли в полуфинал, Канада победила Италию, Чехия обыграла Польшу
В третий день финального турнира КБДК Австралия и Великобритания вышли в полуфинал.
По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.
Кубок Билли Джин Кинг
Глазго, Шотландия
8 – 13 ноября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Швейцария
|Канада
|Италия
|Баланс
|Швейцария
|x
|W
|3:0
|Канада
|x
|W
|3:0
|Италия
|L
|L
|x
|0:6
Канада – Италия – 3:0
Бьянка Андрееску (Канада) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 7:6(3), 6:3
Лейла Фернандес (Канада) – Мартина Тревисан (Италия) – 6:0, 6:0
Габриэла Дабровски/ Лейла Фернандес (Канада) – Лючия Бронцетти/ Мартина Тревисан (Италия) – 6:1, 6:1
Группа B
|Команды
|Австралия
|Словакия
|Бельгия
|Баланс
|Австралия
|x
|W
|W
|5:1
|Словакия
|L
|x
|
W
|3:3
|Бельгия
|
L
|L
|x
|1:5
Австралия – Бельгия – 3:0
Сторм Сандерс (Австралия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:2, 6:2
Айла Томлянович (Австралия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 4:6, 6:4, 3:0, отказ Мертенс
Сторм Сандерс/ Саманта Стосур (Австралия) – Кирстен Флипкенс/ Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:4, 6:3
Группа C
|Команды
|Испания
|Казахстан
|Британия
|Баланс
|Испания
|x
|W
|L
|3:3
|Казахстан
|L
|x
|W
|2:4
|Великобритания
|W
|L
|x
|4:2
Испания – Великобритания – 0:3
Нурия Париззас-Диас (Испания) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 0:6, 2:6
Паула Бадоса Испания) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 3:6, 4:6
Алена Большова/ Ребекка Машарова (Испания) – Алисия Барнетт/ Оливия Николлс (Великобритания) – 6:7, 2:6
Группа D
|Команды
|Чехия
|США
|Польша
|Баланс
|Чехия
|x
|W
|2:1
|США
|x
|W
|2:1
|Польша
|L
|L
|x
|2:4
Чехия – Польша – 2:1
Каролина Мухова (Чехия) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:2, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 1:6
Катерина Синякова/ Маркета Вондроушова (Чехия) – Катажина Кава/ Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:3
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