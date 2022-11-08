Гарсия выиграла крупнейший титул в карьере и за полгода поднялась на 75 строчек рейтинга

Француженка Каролин Гарсия стала чемпионкой итогового турнира , обыграв в финале , – 7:6, 6:4.

Гарсия выиграла четвертый титул в этом сезоне. Она побеждала во всех условиях: в Бад-Хомбурге взяла титул на траве, в Варшаве – на грунте, в Цинциннати – на харде, а на итоговом – в зале.

В этом году только две теннисистки выиграли больше двух титулов: Ига Швентек (8) и Гарсия.

Всего это 11-й и крупнейший титул в карьере 29-летней француженки. Она стала четвертой теннисисткой в истории, выигравшей итоговый после 29 лет. До нее это делали Серена Уильямс, Яна Новотна и Мартина Навратилова.

Гарсия закончит сезон четвертой ракеткой мира, хотя еще пять месяцев назад была 79-й. Однако с начала лета она выиграла 38 из 49 матчей. Все титулы она взяла во второй половине сезоне и на этом же отрезке впервые вышла в полуфинал «Большого шлема» на .

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