Пегула не сыграет в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. На итоговом она проиграла все матчи в обоих разрядах

Третья ракетка мира Джессика Пегула пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 8-13 ноября в Глазго.

В сборной США ее заменит Кэти Макнелли, вчера выигравшая турнир WTA 125 в Мидленде.

Напомним, на итоговом турнире Пегула проиграла все матчи и в одиночном, и в парном разряде, где выступала вместе с Кори Гауфф.

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