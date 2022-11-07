Пегула не сыграет в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. На итоговом она проиграла все матчи в обоих разрядах

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Третья ракетка мира Джессика Пегула пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 8-13 ноября в Глазго.

В сборной США ее заменит Кэти Макнелли, вчера выигравшая турнир WTA 125 в Мидленде.

Напомним, на итоговом турнире Пегула проиграла все матчи и в одиночном, и в парном разряде, где выступала вместе с Кори Гауфф.

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