Пегула о выступлении на итоговом: «Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни»

Третья ракетка мира прокомментировала то, что проиграла все матчи на итоговом турнире – три в одиночке и три в паре с .

«Я бы хотела показать болельщикам большее. Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни.

Однако для меня такая честь попасть в самую потрясающую группу девчонок. Желаю им всем успехов на турнире, мы все так многим можем гордиться».

Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире

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