Пегула о выступлении на итоговом: «Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни»
Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все матчи на итоговом турнире – три в одиночке и три в паре с Кори Гауфф.
«Я бы хотела показать болельщикам большее. Я была сама не своя, по мне жестко ударила комбинация длинного сезона и болезни.
Однако для меня такая честь попасть в самую потрясающую группу девчонок. Желаю им всем успехов на турнире, мы все так многим можем гордиться».
Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире
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