Пегула, проигравшая на итоговом шесть матчей в двух разрядах: «Здесь у меня столько же поражений, сколько за последние три месяца»

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Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала неудачный результат на итоговом турнире. Она проиграла все матчи и в одиночном, и в парном разряде, где выступала вместе с Кори Гауфф.

«Конечно, я не жалею, что сыграла оба разряда. Мы привыкли играть оба, но в конце года – не знаю, как [Коко], но я думаю, что на мне это сказалось.

Я повторяю себе, что у меня был отличный год.

Это тяжело, но таков теннис. У тебя может быть хорошая неделя, а потом все начинается сначала. Случается много взлетов и падений.

Я хорошо заканчивала год, а потом приехала сюда и проиграла все матчи. Здесь у меня столько же поражений, сколько за последние три месяца».

С 1 августа без учета итогового американка проиграла пять матчей в одиночке и три в паре.

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