Гауфф об итоговом турнире: «Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро»

Теги WTA WTA Finals Кори Гауфф Теннис

Кори Гауфф прокомментировала то, что на итоговом проиграла все шесть матчей: три в одиночке и три в паре. Вчера она уступила первой ракетке мира Иге Швентек – 3:6, 0:6.

«Это был не мой день и не мой уикенд. Но ничего. Завтра я буду готова лететь на Кубок Билли Джин Кинг в Глазго.

Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро».

Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире

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