Гауфф об итоговом турнире: «Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро»

прокомментировала то, что на итоговом проиграла все шесть матчей: три в одиночке и три в паре. Вчера она уступила первой ракетке мира – 3:6, 0:6.

«Это был не мой день и не мой уикенд. Но ничего. Завтра я буду готова лететь на в Глазго.

Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро».

Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе