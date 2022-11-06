Гауфф об итоговом турнире: «Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро»
Кори Гауфф прокомментировала то, что на итоговом проиграла все шесть матчей: три в одиночке и три в паре. Вчера она уступила первой ракетке мира Иге Швентек – 3:6, 0:6.
«Это был не мой день и не мой уикенд. Но ничего. Завтра я буду готова лететь на Кубок Билли Джин Кинг в Глазго.
Это была худшая неделя сезона. Я никогда не проигрывала так быстро».
Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире
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