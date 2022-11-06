Гауфф и Пегула заработали по 375 очков, проиграв все матчи на итоговом турнире

Третья и четвертая ракетки мира и проиграли все матчи на итоговом турнире в Форт-Уорте.

Пегула в трех групповых встречах взяла один сет, а Гауфф – ни одного.

При этом в WTA (в отличие от ATP) рейтинговые очки начисляются даже за проигранные матчи на итоговом – по 125. Таким образом, американки получили по 375 очков.

С рейтинговой точки зрения у Гауфф было только два более успешных турнира в этом сезоне: US Open (430 очков за четвертьфинал) и «Ролан Гаррос» (1300 очков за финал). Итоговый стал для нее 20-м турниром в году.

Пегула заработала больше на шести из 19 турниров: в Гвадалахаре (900 очков за титул), Мадриде (650 очков за финал), Майами (390 очков за полуфинал) и на , и (по 430 очков за четвертьфиналы).

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