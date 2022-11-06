Швентек выиграла 15-й подряд матч у топ-10 и повесила 22-ю баранку в этом сезоне
Первая ракетка мира Ига Швентек в финальном туре группового этапа итогового турнира WTA разгромила №4 в мире Кори Гауфф – 6:3, 6:0.
Полька провела 75-й матч в этом сезоне и одержала 67-ю победу. Для женского тура это максимум с тех пор, как Серена Уильямс в 2013-м выиграла 78 матчей.
Кроме того, Швентек 15-й раз подряд обыграла соперницу из топ-10. Ее баланс против соперниц из десятки в 2022-м составляет 15:1 – в начале сезона она проиграла Эшли Барти.
Во втором сете против Гауфф полька повесила 22-ю баранку в году. В женском туре это максимум с 2013 года, когда Серена Уильямс повесила 25.
В трех случаях Швентек всухую брала сет у соперниц из топ-10, причем дважды делала это против Гауфф.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии