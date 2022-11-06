Швентек выиграла 15-й подряд матч у топ-10 и повесила 22-ю баранку в этом сезоне

Первая ракетка мира в финальном туре группового этапа итогового турнира разгромила №4 в мире – 6:3, 6:0.

Полька провела 75-й матч в этом сезоне и одержала 67-ю победу. Для женского тура это максимум с тех пор, как Серена Уильямс в 2013-м выиграла 78 матчей.

Кроме того, Швентек 15-й раз подряд обыграла соперницу из топ-10. Ее баланс против соперниц из десятки в 2022-м составляет 15:1 – в начале сезона она проиграла .

Во втором сете против Гауфф полька повесила 22-ю баранку в году. В женском туре это максимум с 2013 года, когда повесила 25.

В трех случаях Швентек всухую брала сет у соперниц из топ-10, причем дважды делала это против Гауфф.

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