Швентек прошла групповой этап итогового турнира, отдав всего 13 геймов – это второй результат в истории
Первая ракетка мира Ига Швентек без поражений прошла групповой этап итогового турнира WTA. В матчах с Дарьей Касаткиной, Каролин Гарсия и Кори Гауфф полька отдала всего 13 геймов.
Групповой формат на женских итоговых турнирах появился в 2003 году. С тех пор только одна теннисистка выходила из группы, проиграв меньше геймов – Жюстин Энен в 2007-м. Она отдала 11.
Амели Моресмо в 2004-м и Серена Уильямс в 2013-м проиграли в группе по 15 геймов.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии