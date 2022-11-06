Швентек прошла групповой этап итогового турнира, отдав всего 13 геймов – это второй результат в истории

Первая ракетка мира без поражений прошла групповой этап итогового турнира . В матчах с Дарьей Касаткиной, и полька отдала всего 13 геймов.

Групповой формат на женских итоговых турнирах появился в 2003 году. С тех пор только одна теннисистка выходила из группы, проиграв меньше геймов – в 2007-м. Она отдала 11.

в 2004-м и в 2013-м проиграли в группе по 15 геймов.

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