Оже-Альяссим после поражения от Руне: «Я думал, что он допустит ошибки, но этого не произошло. Ему удавалось играть стабильно и точно»

Восьмая ракетка мира прокомментировал поражение от в полуфинале «Мастерса» в Париже (6:4, 6:2).

– Нужно отдать должное тому, как хорошо он играл. Он вскрыл слабые места в моей игре, играл так агрессивно, не ошибался. Я нечасто играл с соперниками, которые играли бы настолько агрессивны и били так мощно, так глубоко.

Я лишь осознал, что не мог реализовать свой план, комфортно почувствовать себя на корте и хорошо сыграть два-три очка подряд.

Я бы не сказал, что форхенд полностью меня подвел. Конечно, я ошибался в важные моменты и с легких форхендов, в начале второго сета я проиграл свою подачу, допустив две или три ошибки. Так что не то чтобы форхенд меня подвел, но кое-что не срабатывало из-за того, как он играл.

– Вы давно не проигрывали, и впервые вам ничего не удалось противопоставить в матче. Что сегодня вас больше всего удивило? Ведь в прошлый раз вы уверенно выиграли. С первого очка он агрессивно действовал на подаче. И как вам его игра на приеме? Кажется, что он был агрессивен на протяжении всего матча.

– Он хотел сыграть лучше, чем в финале [в Базеле], действовать более агрессивно. Хотел полностью выложиться, и это сработало.

Я думал, что он допустит ошибки, но этого не произошло. Ему удавалось играть стабильно и точно. Иногда я хорошо подавал, но нужно было думать, как комбинировать удары, чтобы получить преимущество, и я знал, что в этих геймах должен играть более агрессивно.

Но когда мы обмениваемся ударами на задней линии, это бывает сложно. На самом деле дело в сочетаним двух факторов: того, что он играл очень агрессивно, и того, что я не мог перехватить инициативу.

– Хольгер был 103-м в рейтинге. Вы удивлены его подъемом? Что делает его игру особенной?

– Да, я удивлен. Я знал, что у него много достоинств. Например, есть Карлос, он выдающийся игрок. В 18 лет я тоже был в топ-100. У нас похожие карьеры.

Но я удивлен и должен отдать ему должное за потрясающий подъем в рейтинге. Он очень хорошо играл на протяжении всего этого сезона. У него были и очень трудные моменты, что непривычно для 18-летнего игрока (в апреле Руне исполнилось 19 – Sports.ru). Он добрался до финала в Стокгольме, в Базеле. Это невероятно в его возрасте. Он не так много выступал в туре. Нужно отдать ему должное, потому что он исключительный игрок.

Сегодня он был очень агрессивен. Мощно играл с обеих сторон. Он стал намного лучше подавать. Он отлично подавал в последние недели, но сейчас еще лучше. Думаю, он прибавил и с точки зрения физподготовки.

Раньше ему было трудно играть столько матчей подряд. Это значит, что он прибавил физически, поэтому интересно, как сложится следующий год.