Руне о 3 матчболах, которые отыграл в первом круге в Париже: «Так часто случается. Ты на грани поражения, а потом далеко проходишь на турнире»

Финалист «Мастерса» в Париже Хольгер Руне вспомнил первый круг против (4:6, 7:5, 7:6). Во втором сете у швейцарца было два матчбола при счете 5:4, а в третьем – еще один при счете 6:5.

«Я чуть не вылетел, у него было три матчбола. Я только что сказал тренеру, что был в шаге от поражения в первом круге.

Так часто случается. Ты на грани поражения, а потом далеко проходишь на турнире. Надеюсь, я смогу пройти весь путь.

Главное – не забегать вперед. Я очень доволен тем, как прогрессировал весь турнир, играл все лучше и лучше, прибавлял в мелочах. Сегодня у меня все хорошо получилось».

Также он ответил, как относится к повышенному вниманию.

«Думаю, это нормально. Чем лучше результаты, тем больше внимания и больше людей тобой интересуются. Если честно, я положительно к этому отношусь. Это показывает, что я выигрываю матчи и побеждаю сильных соперников. Естественно, что о тебе будут больше говорить, когда ты лучше играешь. Так что, на мой взгляд, это вполне нормальное явление».

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