Циципас о том, что проиграл Джоковичу 6 матчей подряд: «В прошлом я использовал слишком много вращения или мощи»
Стефанос Циципас прокомментировал полуфинал «Мастерса» в Париже против Новака Джоковича. Грек проиграл сербу шесть последних матчей, а вообще в личных встречах уступает 2:8.
«Мне нужно будет продемонстрировать стабильность, которую я показывал по ходу турнира. У меня есть оружия, которые я могу использовать. Но мне кажется, что в прошлом я использовал слишком много вращения или мощи.
Для меня важно оставаться на среднем уровне и не делать слишком много.
Это будет физически сложный матч, и я должен буду хорошо двигаться».
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