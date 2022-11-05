Циципас о том, что проиграл Джоковичу 6 матчей подряд: «В прошлом я использовал слишком много вращения или мощи»

прокомментировал полуфинал «Мастерса» в Париже против . Грек проиграл сербу шесть последних матчей, а вообще в личных встречах уступает 2:8.

«Мне нужно будет продемонстрировать стабильность, которую я показывал по ходу турнира. У меня есть оружия, которые я могу использовать. Но мне кажется, что в прошлом я использовал слишком много вращения или мощи.

Для меня важно оставаться на среднем уровне и не делать слишком много.

Это будет физически сложный матч, и я должен буду хорошо двигаться».

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