Циципас одержал 60-ю победу в сезоне и пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Париже – 6:2, 6:4.

Грек одержал 60-ю победу в этом сезоне. Он лидер тура по выигранным матчам. На втором месте идет Карлос Алькарас – 57 побед.

Циципас впервые вышел в полуфинал в Париже. Всего для него это 13-й полуфинал «Мастерса» в карьере (выиграл шесть) и пятый в сезоне (выиграл три).

За место в финале грек сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступил в восьми из 10 предыдущих матчей, включая шесть последних.

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