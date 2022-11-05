Циципас одержал 60-ю победу в сезоне и пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Пятая ракетка мира обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Париже – 6:2, 6:4.

Грек одержал 60-ю победу в этом сезоне. Он лидер тура по выигранным матчам. На втором месте идет – 57 побед.

Циципас впервые вышел в полуфинал в Париже. Всего для него это 13-й полуфинал «Мастерса» в карьере (выиграл шесть) и пятый в сезоне (выиграл три).

За место в финале грек сыграет с , которому уступил в восьми из 10 предыдущих матчей, включая шесть последних.

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