Касаткина о том, как контролирует эмоции: «Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится»
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как контролирует эмоции и почему по ходу матчей всегда выглядит спокойной.
Во втором матче группового этапа итогового турнира WTA Касаткина обыграла Кори Гауфф – 7:6, 6:3.
«Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится. Может быть, снаружи кажется, что у меня каменное лицо, но внутри бушует ураган.
Даже после того, как я выиграла первый сет, я была такая...
Мой тренер и агент вскочили, махали кулаками, а я такая...
Но когда матч кончается, я все выпускаю».
При этом Касаткина подтвердила, что во время туалетных перерывов кричит на себя в зеркало.
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