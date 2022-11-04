Касаткина о том, как контролирует эмоции: «Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится»

Восьмая ракетка мира рассказала, как контролирует эмоции и почему по ходу матчей всегда выглядит спокойной.

Во втором матче группового этапа итогового турнира WTA Касаткина обыграла – 7:6, 6:3.

«Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится. Может быть, снаружи кажется, что у меня каменное лицо, но внутри бушует ураган.

Даже после того, как я выиграла первый сет, я была такая...

Мой тренер и агент вскочили, махали кулаками, а я такая...

Но когда матч кончается, я все выпускаю».

При этом Касаткина подтвердила, что во время туалетных перерывов кричит на себя в зеркало.

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