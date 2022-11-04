Касаткина выиграла пять из семи матчей против соперниц из топ-5 в этом сезоне
Дарья Касаткина на итоговом турнире WTA обыграла восьмую ракетку мира Кори Гауфф – 7:6, 6:3.
Для Касаткиной это был седьмой матч против соперниц из топ-5 в этом сезоне, и она одержала пятую победу. Единственные поражения она потерпела от первой ракетки мира Иги Швентек – в полуфинале «Ролан Гаррос» и во вторник на итоговом.
В целом в этом году у Касаткиной шесть побед над теннисистками топ-10 – больше только у Швентек (14).
Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?
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