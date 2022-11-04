Касаткина выиграла пять из семи матчей против соперниц из топ-5 в этом сезоне

на итоговом турнире обыграла восьмую ракетку мира – 7:6, 6:3.

Для Касаткиной это был седьмой матч против соперниц из топ-5 в этом сезоне, и она одержала пятую победу. Единственные поражения она потерпела от первой ракетки мира – в полуфинале и во вторник на итоговом.

В целом в этом году у Касаткиной шесть побед над теннисистками топ-10 – больше только у Швентек (14).

Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?

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