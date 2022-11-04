Касаткина выйдет в полуфинал итогового, если обыграет Гарсия в третьем раунде группового этапа

Теги WTA Каролин Гарсия WTA Finals Дарья Касаткина Кори Гауфф Ига Швентек Теннис

Дарья Касаткина сохранила шансы на выход в полуфинал итогового турнира WTA за счет победы над Кори Гауфф во втором раунде группового этапа (7:6, 6:3).

Сейчас в группе Трэйси Остин следующая ситуация: Ига Швентек уже вышла в полуфинал, Гауфф потеряла шансы, а Касаткина и Каролин Гарсия встретятся в субботу в третьем раунде и разыграют между собой место в 1/2.

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