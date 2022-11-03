Музетти об эмоциональности: «Когда я уступаю и стараюсь на сдаваться, то помогаю себе голосом»
20-летний Лоренцо Музетти рассказал, как обуздывает свой страстный характер. На «Мастерсе» в Париже он обыграл №4 в мире Каспера Рууда (4:6, 6:4, 6:4) и впервые вышел в четвертьфинал на таком уровне.
«Сегодня во втором сете я стал более громким – особенно, когда выигрывал классные розыгрыши.
Когда я уступаю и стараюсь на сдаваться, то помогаю себе голосом. А когда ситуация под контролем, стараюсь быть хладнокровным и сосредоточенным на том, что мне нужно делать. Как сегодня в последнем гейме».
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