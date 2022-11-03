Рафаэль Надаль: «Сейчас мне трудно представить, что я приеду на итоговый в достаточно хорошей форме, чтобы выиграть турнир»

ответил на вопрос, поедет ли на итоговый турнир ATP после раннего вылета в Париже.

«Надеюсь, что сыграю, если ничего не случится. Я с радостью там выступлю, хотя последние несколько месяцев для меня и не были идеальными. Но мне нечего терять. После хорошего сезона я просто приеду и выложусь.

Мне нужны дни в туре. Последние пять месяцев я просто провел недостаточно дней в туре. И я даже не про матчи и турниры, а просто про тур. Мне нужны тренировки с ребятами.

Если я буду нормально себя чувствовать, то выступлю. Приеду чуть пораньше, чем обычно, потренируюсь. Дам себе возможность насладиться итоговым турниром . Никогда не знаешь, когда он станет последним – особенно в моем возрасте. Так что сейчас надо насладиться. И в следующие годы я, конечно, буду бороться за то, чтобы туда попасть.

Сейчас мне трудно представить, что я приеду на итоговый в достаточно хорошей форме, чтобы выиграть турнир, который я никогда не выигрывал. Там с первого же дня нужно бороться с лучшими, а для этого нужно сразу поймать ритм, адаптироваться к условиям.

Мне остается только приехать пораньше, провести хорошие тренировки с парнями, а потом выложиться на корте. И надеюсь, что уровень игры появится, а организм выдержит».

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