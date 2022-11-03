Надаль упустил сет и брейк против Пола и впервые вылетел после первого матча на двух «Мастерсах» подряд
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Париже уступил Томми Полу – 6:3, 6:7, 1:6. Во втором сете испанец вел с брейком 2:1, но сразу же упустил свою подачу.
Надаль пропускал первый круг, так что потерпел поражение в первом же для себя матче. Он впервые в карьере проиграл первый матч на двух «Мастерсах» подряд – то же случилось и в Цинциннати.
В Париже испанец проводил первый одиночный турнир после US Open и выступал впервые после рождения сына.
Вторая ракетка мира Надаль стал самым рейтинговым соперником, которого обыгрывал Пол. Всего американец одержал шестую победу над топ-10 в карьере (проиграл 11 матчей).
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