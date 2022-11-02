Карлос Алькарас: «С 2019 года я работаю с психологом. Она очень помогла моей карьере»

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как научился психологической стабильности.

«Я понял, что устойчивость – это важно. И что даже если ты злишься, то должен показывать сопернику, что ты холодный и спокойный. Это очень важно.

Я всегда показываю сопернику, что я хладнокровен. Но при этом я играю со зрителями, играю страстно – однако показываю, что я устойчив.

С 2019 года я работаю с психологом. Она очень помогла моей карьере, я у нее многому научился. Мне помогает опыт матчей, турниров, но, конечно, без нее все это было бы невозможно.

Я много с ней работал, чтобы сохранять устойчивость, в 19 лет играя большие матчи на крупнейших стадионах».

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