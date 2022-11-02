Касаткина потерпела пятое поражение от Швентек в сезоне, ни в одном из матчей не взяв больше пяти геймов

Теги WTA WTA Finals Дарья Касаткина Ига Швентек Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина на групповом этапе итогового турнира WTA проиграла лидеру рейтинга Иге Швентек – 2:6, 3:6.

Это была их пятая встреча в сезоне-2022, и Швентек выиграла все матчи, ни в одном не отдав больше пяти геймов.

До итогового они играли на Australian Open (6:2, 6:3), в Дубае (6:1, 6:2), Дохе (6:3, 6:0) и полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

В целом счет личных встреч – 5:1 в пользу Швентек.

Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне

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