Касаткина потерпела пятое поражение от Швентек в сезоне, ни в одном из матчей не взяв больше пяти геймов

Восьмая ракетка мира на групповом этапе итогового турнира проиграла лидеру рейтинга – 2:6, 3:6.

Это была их пятая встреча в сезоне-2022, и Швентек выиграла все матчи, ни в одном не отдав больше пяти геймов.

До итогового они играли на (6:2, 6:3), в Дубае (6:1, 6:2), Дохе (6:3, 6:0) и полуфинале (6:2, 6:1).

В целом счет личных встреч – 5:1 в пользу Швентек.

Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне

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