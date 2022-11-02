Касаткина потерпела пятое поражение от Швентек в сезоне, ни в одном из матчей не взяв больше пяти геймов
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина на групповом этапе итогового турнира WTA проиграла лидеру рейтинга Иге Швентек – 2:6, 3:6.
Это была их пятая встреча в сезоне-2022, и Швентек выиграла все матчи, ни в одном не отдав больше пяти геймов.
До итогового они играли на Australian Open (6:2, 6:3), в Дубае (6:1, 6:2), Дохе (6:3, 6:0) и полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).
В целом счет личных встреч – 5:1 в пользу Швентек.
Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне
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