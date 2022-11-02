Швентек о том, как изменилась по сравнению с прошлым годом: «Лучше контролирую эмоции, в плане тенниса стало больше навыков»

Первая ракетка мира рассказала, что изменилось в ее игре по сравнению с прошлым годом. В первом раунде группового этапа итогового турнира WTA полька обыграла Дарью Касаткину – 6:2, 6:3.

«В прошлом году у меня были трудности с решением проблем. А в этом я намного лучше контролирую свои эмоции в сложные моменты – поэтому мне легче логически думать о том, что нужно изменить, что принесет мне больше очков.

В плане тенниса у меня стало больше навыков и больше разнообразия. Я бы сказала, что я стала более зрелой теннисисткой».

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