Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне

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Первая ракетка мира Ига Швентек на групповом этапе итогового турнира WTA победила №8 Дарью Касаткину – 6:2, 6:3.

Швентек довела баланс побед и поражений в этом сезоне до 65:8. Она одержала больше всех побед за год с тех пор, как Серена Уильямс в 2013-м выиграла 78 матчей.

Кроме того, Швентек довела баланс против топ-10 в этом сезоне до 13:1. В январе она проиграла Эшли Барти, после чего выиграла у десятки 13 матчей подряд.

Последний раз теннисистка 13 раз обыгрывала топ-10 в 2017 году – это была Каролин Возняцки.

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