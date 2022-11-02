Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне
Первая ракетка мира Ига Швентек на групповом этапе итогового турнира WTA победила №8 Дарью Касаткину – 6:2, 6:3.
Швентек довела баланс побед и поражений в этом сезоне до 65:8. Она одержала больше всех побед за год с тех пор, как Серена Уильямс в 2013-м выиграла 78 матчей.
Кроме того, Швентек довела баланс против топ-10 в этом сезоне до 13:1. В январе она проиграла Эшли Барти, после чего выиграла у десятки 13 матчей подряд.
Последний раз теннисистка 13 раз обыгрывала топ-10 в 2017 году – это была Каролин Возняцки.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии