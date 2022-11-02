Швентек одержала 13-ю подряд победу над топ-10. Всего она выиграла 65 матчей в сезоне

Первая ракетка мира на групповом этапе итогового турнира победила №8 Дарью Касаткину – 6:2, 6:3.

Швентек довела баланс побед и поражений в этом сезоне до 65:8. Она одержала больше всех побед за год с тех пор, как в 2013-м выиграла 78 матчей.

Кроме того, Швентек довела баланс против топ-10 в этом сезоне до 13:1. В январе она проиграла , после чего выиграла у десятки 13 матчей подряд.

Последний раз теннисистка 13 раз обыгрывала топ-10 в 2017 году – это была .

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