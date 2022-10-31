Фриц о борьбе за итоговый: «Феликс заслуживает туда попасть, но я постараюсь украсть у него путевку»

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Американец Тэйлор Фриц прокомментировал борьбу за попадание на итоговый турнир ATP. Для того, чтобы иметь на это шансы, ему нужно минимум выйти в финал «Мастерса» в Париже.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы войти в турнир. Мне кажется, в этом году, если я выигрывал пару матчей, то потом в итоге проводил успешный турнир. Так что я сосредоточен на первых кругах.

Попадание в Турин еще возможно, но я мало что мог бы сделать иначе. Я выиграл Токио... Феликс [Оже-Альяссим] последние недели играет очень-очень хорошо, так что он заслуживает, но я постараюсь украсть у него путевку».

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