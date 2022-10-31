Новак Джокович: «Во второй части сезона у меня намного более позитивный настрой на турниры. После Австралии я был в эмоциональной прострации»
Новак Джокович рассказал о настроении перед «Мастерсом» в Париже, где ему предстоит защищать титул.
«Во второй части сезона у меня намного более позитивный настрой на турниры. После всего, что случилось в Австралии, я был в эмоциональной прострации, и это влияло на мою игру.
Мне нужно было найти равновесие, найти желаемый уровень игры. По ходу грунтового сезона я прибавил. А потом в нужный момент начался «Уимблдон». Эта победа придала мне очень много уверенности в себе. И огромное облегчение – с учетом всего, что произошло.
После «Уимблдона» я не очень много играл: Кубок Лэйвера, Тель-Авив, Астана. И играл очень хорошо. В целом у меня хорошие результаты на крытых кортах. Сейчас их нужно повторить, потому что я очень много работал».
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