Джессика Пегула: «Меня раздражало, что я постоянно проигрываю будущим чемпионкам турниров. Думала, что хочу уже сама выиграть трофей»

Третья ракетка мира Джессика Пегула рассказала, чем больше всего гордится в сезоне-2022. На прошлой неделе в Гвадалахаре американка взяла второй титул в карьере.

«Горжусь тем, как стабильно справлялась с эмоциями по ходу всего сезона – после хороших результатов, после плохих. Мне всегда удавалось быстро перезагрузиться.

В Сан-Диего меня разозлило то, что я проиграла Иге, а еще больше разозлило то, что она потом взяла титул. Я проиграла ей, в Мельбурне проиграла Эш [Барти], в Торонто – Симоне [Халеп], в Цинциннати – Каролин [Гарсия]. И думала: что происходит? В четвертьфиналах и полуфиналах я всегда проигрываю будущей чемпионке. Это какая-то выдающаяся статистика. Это меня раздражало, и я думала, что хочу уже сама выиграть трофей.

Думаю, больше всего я горжусь тем, как в этом сезоне постоянно преодолевала психологические препятствия. Я делала это с начала и до конца года. Справлялась со всем, делала выводы, набиралась опыта.

Победа в Гвадалахаре точно придаст мне уверенности в себе. Даже если следующий сезон не получится потрясающим, у меня будет понимание, что я способна выигрывать большие матчи на больших турнирах. Это всегда будет добавлять мне уверенности».

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