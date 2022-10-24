Джессика Пегула: «Не уверена, что многие люди ожидали меня увидеть в топ-3. Но я смогла доказать, что они были неправы»

Чемпионка Гвадалахары Джессика Пегула прокомментировала свои успехи в этом сезоне.

«Не уверена, что многие люди ожидали меня увидеть в топ-3. Но я смогла доказать, что они были неправы и что в какой-то степени была неправа и я, этим я горжусь больше всего».

Также она отметила, что рассчитывает на успешные выступления на «Больших шлемах» в следующем сезоне.

«Да, я надеюсь на это. Это следующий шаг, верно? Надеюсь, мне не попадется Ига в четвертьфинале. Надеюсь, я туда доберусь (смеется).

Думаю, победа в Гвадалахаре добавит мне уверенности перед «Шлемами» в 2023 году».

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