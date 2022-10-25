Медведев об отцовстве: «Это эмоции, которые я, как мне казалось, не могу испытывать. Потому что я немного холодный человек»
Даниил Медведев прокомментировал то, что стал отцом. В Вене он проведет первый турнир после рождения дочери.
«Это эмоции, которые я, как мне казалось, не могу испытывать – по крайней мере, в таком масштабе. Потому что я немного холодный человек. А теперь я понял: ого, я на самом деле чувствительный, могу быть чувствительным.
Это здорово, много приятных эмоций.
Но желание выигрывать тоже никуда не делось, так что я много тренировался перед тем, как сюда приехать. В этом плане ничего не изменится. Я все равно хочу выигрывать».
Также Медведев прокомментировал свое физическое состояние. Он снялся со своего предыдущего турнира по ходу полуфинала из-за травмы.
«Было растяжение. Не хочу сказать, что легкое, – среднее. Но я много работал со своим физио, и в субботу мне удалось потренироваться в полную силу, чтобы решить, поеду ли я сюда.
У меня ничего не болело, так что я приехал сюда, потренировался, бегал на 100%. Никаких проблем».
У Медведева родилась дочь! Это сюрприз для всех – хотя его жена уже давно и не появлялась на трибунах
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии