Медведев об отцовстве: «Это эмоции, которые я, как мне казалось, не могу испытывать. Потому что я немного холодный человек»

прокомментировал то, что стал отцом. В Вене он проведет первый турнир после рождения дочери.

«Это эмоции, которые я, как мне казалось, не могу испытывать – по крайней мере, в таком масштабе. Потому что я немного холодный человек. А теперь я понял: ого, я на самом деле чувствительный, могу быть чувствительным.

Это здорово, много приятных эмоций.

Но желание выигрывать тоже никуда не делось, так что я много тренировался перед тем, как сюда приехать. В этом плане ничего не изменится. Я все равно хочу выигрывать».

Также Медведев прокомментировал свое физическое состояние. Он снялся со своего предыдущего турнира по ходу полуфинала из-за травмы.

«Было растяжение. Не хочу сказать, что легкое, – среднее. Но я много работал со своим физио, и в субботу мне удалось потренироваться в полную силу, чтобы решить, поеду ли я сюда.

У меня ничего не болело, так что я приехал сюда, потренировался, бегал на 100%. Никаких проблем».

У Медведева родилась дочь! Это сюрприз для всех – хотя его жена уже давно и не появлялась на трибунах

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