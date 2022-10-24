В Грузии выпустили презервативы с изображением Басилашвили

В Грузии запустили в продажу презервативы с изображением Николоза Басилашвили. Их выпустил локальный бренд Aiisa («То самое»).

«Нет никакого оправдания насилию!» – написано в посте компании в фейсбуке.

Напомним, на прошлой неделе с Басилашвили сняли обвинения в домашнем насилии. В 2020 году бывшая жена теннисиста Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына.

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