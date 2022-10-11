Бывшая глава МВД Австралии о возможном допуске Джоковича: «Это стало бы пощечиной»

Бывшая министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс прокомментировала вероятность того, что Новака Джоковича снова впустят в страну.

В этом году Джоковича депортировали из Австралии, что привело к автоматическому запрету на въезд на три года. Однако новое правительство допускает, что запрет отменят и серб сможет сыграть на Australian Open-2023.

«Это стало бы пощечиной всем, кто поступил правильно, если внезапно Новака Джоковича впустят обратно в страну только потому, что он высокорейтинговый теннисист, у которого есть миллионы долларов.

Я не считаю, что решение нужно отменять. Для Новака Джоковича и всех остальных должны быть одинаковые правила».

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