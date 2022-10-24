Бывший муж Халеп о ее допинговом деле: «Симона не пошла бы на такой шаг, даже если бы ей отрезали руку»

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Бывший муж Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело. Македонский миллиардер заявил, что не верит в виновность румынки.

«Я в шоке, в шоке и еще раз в шоке. Не могу в это поверить. Знаю Симону уже три года, два из них очень близко, и клянусь вам, что честь для нее – самое главное в жизни. Можно забрать у Симоны что угодно, но если забрать ее честь и усомниться в честности, она не сможет жить.

Не знаю, что произошло с этим тестом, возможно, это вообще ошибка. Симона не пошла бы на такой шаг, даже если бы ей отрезали руку. Она бы не стала жульничать, ее карьера – это ее щит, и я знаю ее очень хорошо.

Вы знаете, что мы недавно развелись, и я мог бы не давать комментариев, но ни за что не буду так делать. Я хорошо ее знаю, ведь прожил с ней несколько лет. Симона была помешана на том, чтобы не совершать ошибок.

Она всегда была очень осторожной, она даже не пила воду, если бутылка не была запечатана. И открывала ее только своей рукой. Более того, она не принимала витамин C, не спросив своего врача. Она одержима справедливостью». 

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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