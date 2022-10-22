Кырстя о допинговом деле Халеп: «Хотя мы и не лучшие подруги, я уверена, что она бы никогда не стала намеренно применять допинг»
Румынка Сорана Кырстя прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.
«Хотя мы и не лучшие подруги, я достаточно хорошо знаю Симону, чтобы быть уверенной, что она бы никогда не стала намеренно применять допинг.
Теннис – это честная игра, в которой нужно отбрасывать соперничества. Она прекрасная теннисистка, и я уверена, что всех побед она достигла собственными усилиями.
Надеюсь, она будет бороться и прольет свет на ситуацию. WADA – крайне профессиональная организация, которая поможет ей во всем разобраться».
Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать
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