С Басилашвили сняли обвинения в домашнем насилии

Тбилисский городской суд оправдал Николоза Басилашвили по делу о домашнем насилии.

В 2020 году бывшая жена Басилашвили Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына. Кроме того, она заявляла, что отец теннисиста угрожал ей ножом.

Судья Хатуна Харчилава признала Басилашвили невиновным по всем четырем пунктам обвинения. Ему вернут 100 тысяч лари, внесенные в качестве залога. Кроме того, Басилашвили вправе потребовать компенсацию за причиненный ущерб.

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