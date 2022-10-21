Отец Циципаса о том, что тренирует Стефаноса: «Я считаю, что еще далеко не все ему дал. И не знаю, сможет ли другой тренер найти нужные слова»

Отец Стефаноса Циципаса Апостолос Циципас рассказал о тренерской работе с пятой ракеткой мира.

– Не было ли у вас когда-то мысли, что вы сделали все для Стефаноса и теперь нужно передать его кому-то еще?

– Я и сейчас считаю, что еще далеко не все ему дал. Мы еще не достигли всех поставленных целей. Мы приглашали тренеров в команду, но это должна быть очень правильная комбинация между мной, новым членом команды и Стефаносом. Я отлично его понимаю, знаю как он думает и нахожу нужные слова, чтобы мотивировать его. А порой, чтобы перевернуть игру, нужно только одно слово. И я не знаю, сможет ли другой тренер найти эти слова, чтобы донести до него нужный смысл. И все же наша команда не состоит только из меня, в ней есть несколько замечательных людей, которые нам помогают.

– Насколько трудно быть и отцом и тренером? Ведь, наверное, особенно после поражений, как тренер вы можете хотеть раскритиковать его, а как отец просто обнять и утешить?

– Самое сложное для меня – это когда я вижу как он переживает болезненный опыт. Эмоции есть эмоции, и с этим нужно справляться, если ты хочешь побеждать и ставить рекорды.

– Учитывая, как Стефанос пропускает эмоции через себя...

– В такие моменты я как отец задаю себе только один вопрос «Зачем я втянул сына во все это?». Но жизнь – это американские горки, здесь есть взлеты и падения.

– Как вы реагируете на такие высказывания, которые позволил себе по ходу Кубка Лэйвера?

– Это просто не самый качественный юмор, – сказал Циципас в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

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