Циципас о Тиафу, который назвал его «греческом йогуртом»: «Я не отвлекаюсь так, как он. Он общается с болельщиками, с соперником, миллион вещей. А я не могу так играть»

Шестая ракетка мира ответил, слышал ли он комментарии о «греческом йогурте» во время Кубка Лэйвера.

– Нет.

– Он сказал, что когда видит вас по ту сторону корта, то очень, очень хочет победить. У вас сложилось впечатление, что соперники выходят на матчи с вами с особым настроем?

– Ну, в матчах против меня не расслабиться, потому что я стараюсь на 100% включаться в игру. Не отвлекаюсь так, как он. Кажется, что он повсюду: общается с болельщиками, с соперником, миллион вещей. А я не могу так играть. И я это знаю, поэтому сейчас стараюсь как можно меньше взаимодействовать с другими людьми во время матчей. А может, мне бы удалось, в какой-то степени это помогает расслабиться, раньше я пробовал так делать и доказал, что у меня хорошо получается. Но максимальный результат я показываю, когда остаюсь в себе.

Думаю, он так сказал, потому что считает, что я серьезно отношусь к теннису. В последние пару лет он сильно прибавил, стал серьезнее и профессиональнее вести себя на корте. Раньше он скорее просто веселился, чем концентрировался на теннисе.

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