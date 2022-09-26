Тиафу о победе над Циципасом: «Мы просто любим греческий йогурт»

назвал «греческим йогуртом» по ходу и после их матча на Кубке Лэйвера. Американец отыграл четыре матчбола и принес титул сборной Мира.

«Когда я вижу Стефа по ту сторону сетки, я начинаю облизываться. Я хочу выиграть. Так что я рад, что у меня получилось.

Мы просто любим греческий йогурт, так что это классно».

По ходу матча Тиафу тоже кричал: «Давайте мне весь этот греческий йогурт».

Пол – Тиафу в матче с Циципасом: «Я достану его шутками про папочку. Ты просто делай свою работу»

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