Андрей Чесноков: «У Медведева и Рублева очень хорошие шансы попасть на итоговый. Даже если они начнут проигрывать всем подряд, у них хороший запас очков»

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Андрей Чесноков высказался о шансах российских теннисистов отобраться на итоговый турнир. Даниил Медведев и Андрей Рублев в гонке идут пятым и шестым соответственно.

«Я думаю, у них очень хорошие шансы попасть на итоговый турнир. Даже если они начнут проигрывать всем подряд, у них хороший запас очков.

Чтобы их не пустить, нужно очень хорошо выступить и выиграть практически все оставшиеся турниры, а их осталось немного. Думаю, что Медведев и Рублев отберутся», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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