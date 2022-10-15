Соболенко раскритиковала турнир в Сан-Диего: «Спасибо за классное расписание🤬🤬🤬»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко раскритиковала организаторов турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Она пожаловалась на расписание после поражения от №77 Донны Векич в четвертьфинале (4:6, 7:5, 1:6). Белоруска провела два трехсетовых матча за 18 часов. В четверг она играла предпоследним запуском, а в пятницу ее матч начался в 11.30 по местному времени.

«Спасибо за классное расписание!!!!! 🤬🤬🤬», – написала Соболенко, прикрепив скриншот из приложения для отслеживания сна.

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