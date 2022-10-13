Кудерметова и Мертенс квалифицировались на итоговый турнир WTA в паре, Пегула – в одиночке
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс отобрались на итоговый турнир WTA в паре. Ранее это сделали:
- Барбора Крейчикова и Катерина Синякова;
- Габриэла Дабровски и Гильяна Олмос;
- Алена Остапенко и Людмила Киченок.
На итоговый в одиночном разряде квалифицировалась Джессика Пегула. Американка дошла до четвертьфинала или дальше на четырех турнирах WTA 1000 в этом сезоне. На «Больших шлемах» и «тысячниках» она выиграла 31 матч – второй результат в туре после Иги Швентек.
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