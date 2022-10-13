Мугуруса снялась с «тысячника» в Гвадалахаре. Она не отберется на итоговый и в конце года выпадет из топ-50

13-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира WTA 1000 в Гвадалахаре, который пройдет на следующей неделе.

Испанка начала этот сезон третьей ракеткой мира, но проиграла 17 из 29 матчей.

Кроме того, в конце года у Мугурусы сгорят 1300 очков за победу на прошлогоднем итоговом турнире, на который она в этом сезоне не отберется. Это приведет к тому, что она вылетит из топ-50.

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