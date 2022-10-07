Джокович о неспортивных проблемах последних лет: «Не считаю свои обстоятельства радикально отличными от того, что происходит с другими людьми»

Седьмая ракетка мира рассказал, не задается ли вопросом, почему с ним всегда что-то происходит – например, дисквалификация с US Open-2020 и проблемы в этом сезоне из-за отказа вакцинироваться.

«В жизни всегда что-то происходит, она полна событий, ситуаций и обстоятельств. Я не считаю свои обстоятельства радикально отличными от того, что происходит с другими. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть.

Конечно, они отличаются от обстоятельств других теннисистов. Большинство теннисистов не сталкивалось с тем, с чем в этом году столкнулся я. Но как вышло, так и вышло.

Я сознательно принял решение и знал, что у него будут последствия. И я это принимаю, потому что я верен себе», – сказал серб на пресс-конференции в Астане.

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