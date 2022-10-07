Рублев вышел в восьмой полуфинал в сезоне

Теги ATP Адриан Маннарино Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Astana Open 2022 Теннис

Девятая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в Астане обыграл Адриана Маннарино – 6:1, 6:2.

Рублев провел 11-й матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал 10-ю победу. Единственное поражение он потерпел в Роттердаме от Феликса Оже-Альяссима

Россиянин вышел в восьмой полуфинал ATP в этом сезоне. За четвертый финал он поборется со Стефаносом Циципасом или Хубертом Хуркачем

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