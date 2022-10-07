Рублев вышел в восьмой полуфинал в сезоне

Девятая ракетка мира в четвертьфинале в Астане обыграл – 6:1, 6:2.

Рублев провел 11-й матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал 10-ю победу. Единственное поражение он потерпел в Роттердаме от .

Россиянин вышел в восьмой полуфинал в этом сезоне. За четвертый финал он поборется со или .

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

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