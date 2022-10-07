Рублев вышел в восьмой полуфинал в сезоне
Девятая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в Астане обыграл Адриана Маннарино – 6:1, 6:2.
Рублев провел 11-й матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал 10-ю победу. Единственное поражение он потерпел в Роттердаме от Феликса Оже-Альяссима.
Россиянин вышел в восьмой полуфинал ATP в этом сезоне. За четвертый финал он поборется со Стефаносом Циципасом или Хубертом Хуркачем.
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