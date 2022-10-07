Фриц о последствиях недели в карантине из-за ковида: «Мешает то, что я не мог тренироваться и играть»

Теги ATP Rakuten Japan Open Ник Кириос Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал свое состояние после коронавируса. Он сдал положительный анализ в Сеуле и провел неделю в карантине, из которого вышел в среду. Американец сразу полетел в Токио, выиграл первый круг, а вчера во втором победил Хироки Морию 6:1, 3:6, 6:4.

«Физически я в порядке. Больше мешает то, что я не мог тренироваться и играть. Мне трудно хорошо почувствовать себя в агрессивной атаке. Так что, наверное, даже хорошо, что сейчас я провожу много времени на корте».

В четвертьфинале американец сыграет с Ником Кириосом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные