Фриц о последствиях недели в карантине из-за ковида: «Мешает то, что я не мог тренироваться и играть»
Тэйлор Фриц прокомментировал свое состояние после коронавируса. Он сдал положительный анализ в Сеуле и провел неделю в карантине, из которого вышел в среду. Американец сразу полетел в Токио, выиграл первый круг, а вчера во втором победил Хироки Морию 6:1, 3:6, 6:4.
«Физически я в порядке. Больше мешает то, что я не мог тренироваться и играть. Мне трудно хорошо почувствовать себя в агрессивной атаке. Так что, наверное, даже хорошо, что сейчас я провожу много времени на корте».
В четвертьфинале американец сыграет с Ником Кириосом.
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