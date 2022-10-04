Котов в матче с Давидовичем-Фокина впервые обыграл соперника из топ-50

103-я ракетка мира победил №31 Алехандро Давидовича-Фокина в первом круге в Астане (6:4, 6:4).

Котов впервые в карьере обыграл соперника из топ-50, прервав серию из трех поражений от теннисистов этого уровня. Его баланс побед и поражений в матчах против представителей первой сотни теперь 3:11.

Кроме того, Котов второй раз прошел круг в основной сетке турниров . Первый был в этом апреле в Марракеше.

Теперь Котов, попавший в сетку как лаки-лузер, поборется с №21 .

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