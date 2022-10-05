Потапова об инциденте с украинским флагом в Цинциннати: «Я не просила, чтобы болельщицу вывели. Это было несправедливо»

прокомментировала инцидент с болельщицей с украинским флагом на турнире в Цинциннати.

В квалификации Потапова играла с другой россиянкой, , и по ходу матча судья попросила уйти с трибун женщину с украинским флагом. Сообщалось, что это было сделано по просьбе одной из теннисисток, и многие болельщики предположили, что ей была Потапова.

«Мне постоянно об этом пишут, но я никак не реагирую. Я знаю, что я этого не делала. И я ничего об этом не постила, потому что при любом раскладе меня бы посчитали плохой.

Я не знаю, что судья сказала этой женщине. Мне очень жаль, что так получилось. Просить ее уйти было несправедливо. Она не мешала игре», – сказала Потапова.

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