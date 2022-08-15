На турнире в Цинциннати женщину с украинским флагом попросили уйти с матча Калинской и Потаповой. На нее пожаловалась одна из участниц

В воскресенье на турнире в Цинциннати возник конфликт из-за украинского флага на матче российских теннисисток.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, женщина по имени Лола сидела на матче квалификации между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой, завернувшись в украинский флаг. По ходу матча одна из участниц пожаловалась судье, и та попросила женщину убрать флаг.

Между ними завязался спор, в который вмешался представитель охраны турнира – он сказал, что она должна покинуть трибуны. В случае отказа он обещал вызвать полицию.

После того как Лола ушла с трибун, к ней подошел глава службы охраны турнира и сказал, что ее флаг нарушает правила, поскольку он слишком большой. Она подумывала обрезать его до требуемых габаритов, но в итоге решила оставить в машине. После этого она вернулась на турнир.

Ротенберг обратился за комментариями к организаторам турнира, и они только сослались на размеры флага. WTA на запрос не ответила.

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